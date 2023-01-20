СМИ: в ФРГ закрылась компания-оператор «Северного потока-2»

Германская компания Gas for Europe («дочка» Nord Stream 2 AG), которая должна была стать оператором немецкого участка «Северного потока-2», прекратила существование 1 января, сообщает T-online со ссылкой на источники.

По информация издания, компания Nord Stream 2 AG учредила дочернее предприятие Gas for Europe, чтобы соответствовать немецкому законодательству, по которому оператором участка газопровода на территории ФРГ могла стать только компания из Германии. В феврале ФРГ заморозила сертификацию газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м после решения России признать независимость ДНР и ЛНР.

В сентябре на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией. В России после взрывов возбудили дело о международном терроризме. США ввели против Nord Stream 2 AG санкции. В результате компания уволила всех сотрудников. Швейцарский суд продлил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG на период с 10 января по 10 июля.

Эрдни Кагалтынов