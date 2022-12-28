Банкротство Nord Stream 2 AG отложено на полгода

Суд швейцарского кантона Цуг продлил процедуру банкротства оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG еще на шесть месяцев, до июля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный торговый бюллетень Швейцарии.

Nord Stream 2 AG был выдан постоянный мораторий на выплату кредитов вместо действовавшего до этого временного моратория. Процедура банкротства продлена на период с 10 января 2023 года по 10 июля 2023 года. Временным управляющим остается фирма Transliq AG.

В феврале Германия заморозила сертификацию газопровода «Северный поток-2» с мощностью 55 млрд куб. м после решения России признать независимость ДНР и ЛНР. Позже США ввели против Nord Stream 2 AG санкции. В результате компания уволила всех сотрудников.

Дарья Эрозбек