Песков: конфликт на Украине идет по восходящей спирали

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласен с мнением, что в конфликте на Украине пройдена очередная точка эскалации. В качестве выхода из этой ситуации он назвал возвращение к первоначальным требованиям России о своей безопасности, которые были сформулированы в конце 2021 года.

«Пока мы видим, что он (конфликт,— "Ъ") развивается по восходящей. Мы видим вмешательство НАТО. Видим стремление продолжать рост этой вовлеченности. Приверженность заблуждению о возможности Украины иметь успех на поле боя. Это драматическое заблуждение заставит неоднократно пожалеть»,— сказал господин Песков.

В качестве рецепта выхода из спирали эскалации пресс-секретарь сослался на первоначальные требования России и предложил «отмотать пленку на конец 2021 года».

«Нужно еще раскаяться за эти восемь лет цинизма, когда Германия и Франция играли в наперстки с Минскими договоренностями, обманывая Россию, Донбасс и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чего Россия не допустила»,— заключил господин Песков.

В конце декабря 2021 года Россия представила требования по гарантиям безопасности и позднее провела переговоры с США и НАТО. Основными пунктами гарантий безопасности стали нерасширение альянса на Восток, отвод войск на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ. В НАТО заявили, что эти требования невыполнимы, в частности потому, что блок поддерживает политику «открытых дверей».

В последние месяцы военной операции на Украине риторика с российской и украинской сторон становится все жестче. Киев предупреждал, что намерен вернуть все утраченные территории (Донбасс, Херсонская и Запорожская области). США накануне заявили, что поддерживают Украину в стремлении вернуть свои регионы «любыми средствами». The New York Times написала, что Вашингтон готов поставить Киеву вооружения для удара по Крыму.

Все чаще звучат опасения и по поводу возможной ядерной эскалации. 19 января зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия является одной из ядерных держав, поэтому «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной».

О том, что происходит на 331-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».