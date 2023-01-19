Дуда: Россия и Украина придут к переговорам, но сейчас условий для этого нет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рано или поздно конфликт России и Украины решится за столом переговоров. Однако, по его словам, на сегодняшний день условий для переговоров нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Анджей Дуда

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

«Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно — сегодня этих условий нет»,— сказал господин Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, согласившись с аналогичной позицией генсека НАТО Йенса Столтенберга (цитата по ТАСС).

1 января господин Столтенберг говорил о том, что российско-украинский конфликт, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако он подчеркнул, что условия мирного соглашения зависят от соотношения сил двух стран в ходе ведения спецоперации.

Ранее сегодня, 19 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что цели России так или иначе будут достигнуты. По его словам, Украина сможет приступить к восстановлению своей страны, когда проявит готовность учесть эти требования.

Вместе с тем пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров 17 января назвал территориальную целостность Украины главным условием возобновления переговоров с Россией. Президент России Владимир Путин говорил, что диалог возможен, если Киев учтет «новые территориальные реалии», то есть присоединение к РФ новых регионов.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян