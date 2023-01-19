Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Снаряд попал в птицефабрику под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за день обстреле приграничных территорий региона. Несколько снарядов упали на территории Белгородского района рядом с областным центром.

Предыдущая фотография
Последствия обстрела птицефабрики под Белгородом

Последствия обстрела птицефабрики под Белгородом

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

Следующая фотография
1 / 3

Последствия обстрела птицефабрики под Белгородом

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

Пострадавших и разрушений нет. Один из снарядов попал в корпус птицефабрики в районе хутора Церковный. На фотографиях, которые господин Гладков опубликовал в своем Telegram-канале, видно, что у строения серьезно пострадала крыша, также осколками повреждены ворота, окна и забор .

Ранее сегодня, 19 января, под обстрел попало село Долгое в Валуйском городском округе, где снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не живет.

В Белгородской области действует режим желтого уровня террористической опасности, а также введен режим среднего уровня реагирования. От обстрелов со стороны Украины в регионе погибли несколько человек, повреждения получили тысячи строений. Власти регулярно сообщают о работе систем противовоздушной обороны в регионе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...