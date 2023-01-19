Снаряд попал в птицефабрику под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за день обстреле приграничных территорий региона. Несколько снарядов упали на территории Белгородского района рядом с областным центром.

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Пострадавших и разрушений нет. Один из снарядов попал в корпус птицефабрики в районе хутора Церковный. На фотографиях, которые господин Гладков опубликовал в своем Telegram-канале, видно, что у строения серьезно пострадала крыша, также осколками повреждены ворота, окна и забор .

Ранее сегодня, 19 января, под обстрел попало село Долгое в Валуйском городском округе, где снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не живет.

В Белгородской области действует режим желтого уровня террористической опасности, а также введен режим среднего уровня реагирования. От обстрелов со стороны Украины в регионе погибли несколько человек, повреждения получили тысячи строений. Власти регулярно сообщают о работе систем противовоздушной обороны в регионе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж