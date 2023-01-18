Над Красногвардейским районом Белгородской области сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что над Красногвардейским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Пострадавших и разрушений в результате работы ПВО нет. Господин Гладков уточнил, что оперативные службы сейчас обследуют территорию.

В последний раз власти сообщали о работе системы ПВО в ночь на 17 января. Тогда противовоздушная оборона работала над Белгородом.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. От обстрелов со стороны Украины в регионе погибли несколько человек, а повреждения получили тысячи домов и зданий. Вчера в приграничном с Украиной Валуйском городском округе в результате обстрела пострадал человек.

Сергей Толмачев, Воронеж