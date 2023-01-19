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Коммерсантъ FM
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От обстрела в белгородском селе пострадал заброшенный дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале об очередном обстреле в приграничном с Украиной Валуйском городском округе.

Под обстрел попало село Долгое. Пострадавших, по данным губернатора, нет. «Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается»,— написал чиновник.

В Белгородской области действует режим желтого уровня террористической опасности, а также введен режим среднего уровня реагирования. От обстрелов со стороны Украины в регионе погибли несколько человек, повреждения получили тысячи строений.

В последнее время об обстрелах власти сообщают почти каждый день. Вчера, 18 января, в Красногвардейском районе Белгородской области сработала система ПВО. За день до этого в Валуйском городском округе в результате обстрела пострадал человек.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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