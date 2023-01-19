Ремонт эскалаторов на «Сенной площади» продлится до середины мая

Капитальный ремонт эскалаторов станции метро «Сенная площадь» петербургского метрополитена продлится с 27 февраля по 11 мая. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила, что выдала разрешение на складирования материалов и оборудования на станции на время ремонта.

«Работы будет проводить ГУП "Петербургский метрополитен" с 27 февраля по 11 мая. Напоминаем, что подобные работы связаны с уменьшением пропускной способности вестибюля и рекомендуем заранее выбирать удобный маршрут»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал о закрытии на двое суток вестибюля станции «Звенигородская».

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