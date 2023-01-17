Вестибюль «Звенигородской» в Петербурге закроют на двое суток

В связи с работами по монтажу турникетов станция петербургского метрополитена «Звенигородская» не будет работать 21 и 22 января, сообщила пресс-служба предприятия-перевозчика.

«21 и 22.01.2023 года вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Вход и выход будет осуществляться через вестибюль станции "Пушкинская"»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что закрывающуюся на ремонт «Ладожскую» с соседними станциями метро свяжет новый маршрут трамвая. Планируется, что проезд на нем будет бесплатным.

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