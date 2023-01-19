«Сбер» остался самым сильным брендом в России

«Сбер» вошел в топ 25 самых сильных брендов в мире и стал самым дорогим брендом России по версии ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500.

Компания вошла в список 200 самых дорогих брендов, заняв 163-е место (в 2022 году — 156-е). Как сообщает пресс-служба компании, «Сбер» сохранил свое положение по такому показателю, как сила бренда, и находится на 16-й позиции в мире, потеряв 6 позиций и 7% своей оценочной стоимости. Также он находится на 1 месте в России.

«Сбер» находится под блокирующими западными санкциями. При этом чистая прибыль Сбербанка в 2022 году по РСБУ достигла 300 млрд руб., сравнявшись с самыми оптимистичными прогнозами аналитиков. Несмотря на то что за год прибыль сократилась в четыре раза, в декабре 2022 года банк показал рост прибыли на 40%.

По версии рейтингового агентства Brand Finance, в 2022 году «Сбер» был признан сильнейшим брендом Европы. В августе 2021 года он укрепил позицию по сравнению с прошлым годом и подтвердил титул сильнейшего бренда России и мира. Самым сильным банковским брендом мира он был признан и в 2019 году.

О позициях российских брендов читайте в материале «Ъ» «Мировые бренды пережили непростой год».

Дарья Эрозбек