Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказывать о важных археологических находках, а именно о бенинских бронзах, свитках Мертвого моря и захоронении англо-саксонского корабля в Саттон-Ху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The British Museum Фото: The British Museum

Продолжим разговор о 10 самых выдающихся археологических открытиях в истории. На третью позицию эксперты поставили бенинские бронзы. Это серия латунных артефактов — скульптурных пластин с изображениями воинов, животных и рыб, созданных в течение XIII-XVI веков на территории нынешней Нигерии, в дельте Нигера, где располагалось древнее Бенинское царство (или Королевство Эдо).

В 1897 году племена бини и йоруба убили британского консула-исследователя Джеймса Филлипса с его коллегами и 200 африканскими носильщиками. Чтобы отомстить за их смерть, Британская империя направила в Королевство войска, уничтожила местную государственность и разграбила сокровища дворца. Так называемые бронзы разошлись по европейским музеям и коллекционерам. В онлайн-базе Digital Benin указано местонахождение более 5 тыс. таких африканских объектов, разбросанных по 131 учреждению в 20 странах.

Четвертыми в рейтинге называют свитки Мертвого моря. Они были найдены в Кумранских пещерах на северном берегу Мертвого моря. В 1946-1947 годах их обнаружили в пещере три бедуинских пастуха. Это библиотека «кумранской общины» иудейской секты ессеев. Древние еврейские религиозные рукописи, датируемые радиоуглеродным анализом от 250 года до нашей эры до 68 года от Рождества Христова. Более 800 документов, сделанных из кожи животных, папируса и кованой меди. Написаны на иврите, а также на арамейском и древнегреческом.

Пятую позицию заняло захоронение англо-саксонского корабля в Саттон-Ху (Саффолк, Англия). В 1939 году археолог Бэзил Браун обнаружил 86-футовый корабль примерно начала VII века нашей эры. Множество предметов и отдельно — богато изукрашенный железный шлем, обернутый тканью, сводчатая шапка и глубокие нащечники. На поверхности изображены танцующие воины, а также свирепые существа. На лицевой маске шлема дракон, чьи крылья образуют брови (обведенные гранатами), а хвост — усы. Ученые считают, это был царь доанглийского периода.