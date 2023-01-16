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Коммерсантъ FM
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«На первом месте безоговорочно статуи моаи»

Дмитрий Буткевич — о важных археологических находках

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об открытиях, изменивших мир, в частности, о статуях моаи и Розеттском камне.

Фото: Валерий Киселев, Коммерсантъ

Фото: Валерий Киселев, Коммерсантъ

В юности я увлекался археологией, поэтому просто не могу пройти мимо любых новостей из стана этой исторической дисциплины. Коллеги свели в один рейтинг 10 самых серьезных археологических открытий, изменивших мир. Посмотрим? На первом месте безоговорочно статуи моаи, остров Пасхи, Чили. Итак, в юго-восточной части Тихого океана, на острове Рапа-Нуи (так он называется на рапануйском языке) находится коллекция примерно из 887 монолитных статуй. Это вырезанные из вулканического туфа погрудные человеческие фигуры с большими ушами, носами и глазами.

Считается, что во время особых церемоний их глазницы заполняли белым кораллом и красными камнями. Моаи (в переводе с гавайского «истуканы») имеют высоту от 3 до 12 м и весят около 5 тонн, редко — свыше 10. Ученые считают, что моаи были построены между 400 и 1 500 годами нашей эры в честь предков. Кстати, открыл остров и статуи 5 апреля 1722 года голландский путешественник Якоб Роггевен — в праздник Пасхи. И еще в октябре 2022-го сильнейший пожар охватил весь Рапа-Нуи и повредил множество моаи.

На второй позиции Розеттский камень из Британского музея. Этот я видел своими глазами — от него исходит мощная эманация. Высота стелы — 114,4 см, ширина — 72,3 см, толщина — 27,9 см. Весит она примерно 760 кг. На камне имеются три надписи: вверху — древнеегипетские иероглифы; в середине — египетский демотический текст, то есть письменный, народный; внизу — текст на древнегреческом. Последний был хорошо известен исследователям — так расшифровали иероглифы.

Фото: Edmond Terakopian / PA / AP

Фото: Edmond Terakopian / PA / AP

Розеттский камень обнаружил 15 июля 1799 года лейтенант французских войск в Египте Пьер Бушар при сооружении укреплений у города Розетта (ныне Рашид) около Александрии в дельте Нила. Он отправил находку в Институт Египта в Каире. В 1801 году французы потерпели поражение от англичан в Александрии и отдали им камень. Египтяне упорно требуют реликвию обратно — Британский музей пока сопротивляется. Камень, кстати, сделан из гранодиорита — магматической горной породы — в 196 году до нашей эры.

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