Песков отказался комментировать сообщения о планах РФ освободить Донбасс до марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет «ни малейшего желания» комментировать данные о том, что Владимир Путин якобы поставил командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу взять под контроль Донбасс до марта.

16 января представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «FreeДом» заявил, что президент России поручил господину Герасимову как новому командующему российскими войсками в зоне военной операции обеспечить взятие под контроль территории Донбасса и сформировать определенную зону безопасности до марта.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим силами военной операции на Украине вместо Сергея Суровикина, который стал заместителем господина Герасимова. По мнению экспертов The Washington Post, назначение Валерия Герасимова свидетельствует о желании Владимира Путина провести крупное наступление в текущем году.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов