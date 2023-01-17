Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино, никто не пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле приграничного города Шебекино. По его словам, есть повреждения линий электропередачи.

«Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается»,— написал господин Гладков в своем Telegram.

Ранее он сообщил о работе над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО.

В предыдущий раз господин Гладков заявлял об обстреле Белгородской области 15 января. Тогда были повреждены торговые ряды на рынке в городе Шебекино. В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит на 328-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек