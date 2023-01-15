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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничный с Украиной город Шебекино попал под обстрел. В результате обстрела, по его словам, были повреждены торговые ряды на рынке.

«Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографиями. На четырех фотоснимках изображены находящиеся в частично разобранном виде пустые павильоны. На земле — покрывавшие их листы железа.

Белгородские власти сообщают о регулярных обстрелах населенного пункта. Предыдущий раз губернатор сообщал об обстреле Шебекино 10 января.

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