Bloomberg: поставки нефти из России по морю за неделю выросли на 30%

Объемы российского морского экспорта сырой нефти достигли рекордного с апреля 2022 года показателя, пишет Bloomberg. Совокупные объемы экспортируемой российской нефти за прошедшую неделю января выросли на 30%, или на 876 тыс. баррелей в сутки, до 3,8 млн баррелей.

По данным агентства, поставки через порты в Балтийском море выросли на 626 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, а через Черное море — на 47% суточного объема. Общий объем российского морского экспорта по состоянию на 13 января вырос на 550 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей и составил 3,06 млн баррелей.

Как уточняет Bloomberg, рост объемов транспортируемой нефти связан с падением трубопроводных потоков в Европу, однако агентство не учитывало сокращение поставок, произошедшее на фоне аномально теплого начала января в европейских странах.

Тем не менее российская прибыль от экспортных пошлин на сырую нефть показала менее значительный рост, обращает внимание Bloomberg. Все поставки прошедшей недели облагались пошлиной по низкой январской ставке, а налог на некоторые грузы был рассчитан по декабрьской ставке.

5 декабря вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. По данным агентства, теперь транспортировка энергоносителя занимает в среднем 31 день из балтийских портов в Индию. В связи с этим список компаний, которые готовы предоставить суда для поставок нефти из России, значительно сокращается.

Также с 5 декабря на морские поставки нефти введен ценовой потолок. Ограничения установлены на уровне $60 за баррель. В качестве ответных мер президент России Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. Минфин ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе будет на уровне 54,5 млрд руб.

О том, чем грозит России низкая стоимость нефти,— в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Милена Костерева