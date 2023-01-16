Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: поставки нефти из России по морю за неделю выросли на 30%

Объемы российского морского экспорта сырой нефти достигли рекордного с апреля 2022 года показателя, пишет Bloomberg. Совокупные объемы экспортируемой российской нефти за прошедшую неделю января выросли на 30%, или на 876 тыс. баррелей в сутки, до 3,8 млн баррелей.

По данным агентства, поставки через порты в Балтийском море выросли на 626 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, а через Черное море — на 47% суточного объема. Общий объем российского морского экспорта по состоянию на 13 января вырос на 550 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей и составил 3,06 млн баррелей.

Как уточняет Bloomberg, рост объемов транспортируемой нефти связан с падением трубопроводных потоков в Европу, однако агентство не учитывало сокращение поставок, произошедшее на фоне аномально теплого начала января в европейских странах.

Тем не менее российская прибыль от экспортных пошлин на сырую нефть показала менее значительный рост, обращает внимание Bloomberg. Все поставки прошедшей недели облагались пошлиной по низкой январской ставке, а налог на некоторые грузы был рассчитан по декабрьской ставке.

5 декабря вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. По данным агентства, теперь транспортировка энергоносителя занимает в среднем 31 день из балтийских портов в Индию. В связи с этим список компаний, которые готовы предоставить суда для поставок нефти из России, значительно сокращается.

Также с 5 декабря на морские поставки нефти введен ценовой потолок. Ограничения установлены на уровне $60 за баррель. В качестве ответных мер президент России Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. Минфин ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе будет на уровне 54,5 млрд руб.

О том, чем грозит России низкая стоимость нефти,— в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...