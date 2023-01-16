Евросоюз инвестирует в зеленую энергетику €350 млрд

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз закупит оборудование для производства зеленой энергии на сумму €350 млрд. Это приблизительно 2% совокупного ВВП европейских стран.

«В общих чертах и с учетом американского опыта это будет около 2% ВВП сообщества, то есть около €300 млрд или €350 млрд… Сейчас у нас серьезный энергетический и промышленный кризис из-за войны на Украине»,— рассказал господин Бретон El Pais. Еврокомиссар считает, что страны ЕС «становятся сильнее» при объединении ресурсов.

Программа «Европейский зеленый курс» предполагает переход всех стран ЕС к «углеродной нейтральности» к 2050 году. Для этого европейские власти регулярно согласуют промежуточные экологические инициативы: в июне правительства стран ЕС договорились о запрете на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года.

Активное обсуждение ускоренного перехода ЕС на зеленую энергетику началось на фоне прекращения поставок энергоресурсов из России и многократного роста цен на газ в Европе. С начала 2023 года ситуация на энергетическом рынке ЕС улучшается, в первой декаде января фиксировалось падение цены на газ до $780 за 1 тыс. куб. м (1/5 пиковой стоимости ресурса в августе 2022 года).

О зеленых инициативах в ЕС — в материале «Ъ» «Зеленую энергию выгоняют с рынка».

Андрей Сапожников