Возбуждено уголовное дело по факту поджога военкомата в Братске

В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту поджога военкомата в городе Братске. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Более подробной информации в ведомстве не сообщили.

Пожар в военкомате Братска произошел рано утром 9 января. В деревянном двухэтажном здании обгорели рабочие кабинеты на общей площади около 50 кв. м, люди при этом не пострадали. Военкомат не был задействован в проведении частичной мобилизации.

Влад Никифоров, Иркутск