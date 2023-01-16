МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о расширении присутствия на Украине. По его словам, на эти меры решили пойти ради предотвращения ядерной аварии.
Рафаэль Гросси
Фото: Markus Schreiber / AP
«МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны»,— написал господин Гросси в Twitter.
На этой неделе глава МАГАТЭ посетит Украину. Рафаэль Гросси отправится на Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также на Чернобыльскую площадку, на каждой из которых развернут миссию в составе двух экспертов МАГАТЭ. Агентство уже разместило четырех экспертов на Запорожской АЭС, также планируется отправить двоих на Хмельницкую АЭС. Господин Гросси после этой поездки намерен снова встретиться с Владимиром Путиным.
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