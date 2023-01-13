МАГАТЭ разместит экспертов на четырех атомных объектах Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Украину на следующей неделе, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны. Господин Гросси отправится на Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также на Чернобыльскую площадку для развертывания миссий в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов. МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие до четырех экспертов на Запорожской АЭС, в ближайшее время на Хмельницкой АЭС будет размещена группа из двух человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Reuters

«Наши эксперты по ядерной безопасности и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ»,— цитирует главу МАГАТЭ международная организация. С этими новыми миссиями МАГАТЭ будет располагать 11–12 экспертами на АЭС страны.

На этой неделе на ЗАЭС прибыла новая группа из трех специалистов МАГАТЭ, сменившая предыдущую группу, находившуюся там несколько недель. Это пятая группа МАГАТЭ на объекте с тех пор, как 1 сентября прошлого года была создана миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, сейчас станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»).

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Мария Федотова