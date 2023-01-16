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Коммерсантъ FM
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Reuters: российская нефть поставляется в Азию китайскими супертанкерами

Как минимум четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть Urals в Китай после введения странами Евросоюза и G7 потолка цен на энергоносители из России, пишет Reuters. По данным агентства, еще одно судно направлялось в Индию.

По информации источников Reuters, все пять поставок были запланированы на период с 22 декабря по январь. Несмотря на западные санкции Китай и Индия продолжают закупать российскую нефть со скидкой, пишет агентство.

Вступившие в силу в декабре ценовые ограничения позволяют странам, не входящим в Евросоюз, импортировать нефть из России, но запрещают предоставлять страховку, суда и любые услуги для перевозки морских партий российской нефти, если контракты по ее продаже не предусматривают условия предельной цены на уровне $60 за баррель.

«Учитывая, что цены на нефть марки Urals намного ниже установленного ценового предела, торговля Urals по существу является законной»,— отметил один из руководителей китайской фирмы, участвующей в поставках. Его имя агентство не приводит.

По данным Reuters, Россия продает Индии нефть с дисконтом $12–15. Как уточнял Bloomberg, 6 января Urals торговалась за $37,80 за баррель, а Brent в тот же день стоила $78,57 за баррель. Таким образом, Россия фактически оказалась в «заложниках» у двух крупнейших покупателей — Китая и Индии.

Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря прошлого года. Ограничения согласовали страны Евросоюза, G7, Австралии и Норвегии. В свою очередь, российские власти запретили поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен.

О том, чем грозит России низкая стоимость нефти,— в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Милена Костерева

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