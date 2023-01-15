Власти сообщили о выживших при крушении ATR 72 в Непале

Несколько выживших найдены на месте крушения самолета ATR 72 в аэропорту Покхара в Непале. Официально подтверждена гибель 29 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на помощника главы администрации округа Каски Гурудатта Дхакала.

«На данный момент мы обнаружили 29 тел, а также отправили некоторых выживших в больницу»,— сказал Гурудатта Дхакал.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение сегодня, 15 января. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров были четверо россиян, об их гибели сообщили в посольстве России. Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщали о гибели 45 человек.

Олеся Павленко