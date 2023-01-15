Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти сообщили о выживших при крушении ATR 72 в Непале

Несколько выживших найдены на месте крушения самолета ATR 72 в аэропорту Покхара в Непале. Официально подтверждена гибель 29 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на помощника главы администрации округа Каски Гурудатта Дхакала.

«На данный момент мы обнаружили 29 тел, а также отправили некоторых выживших в больницу»,— сказал Гурудатта Дхакал.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение сегодня, 15 января. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров были четверо россиян, об их гибели сообщили в посольстве России. Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщали о гибели 45 человек.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...