The Economist оценил число пожилых родственников в мире в 1,5 млрд

Число бабушек и дедушек в мире (пожилых людей, интегрированных в родственные отношения) выросло с 0,5 млрд в 1960 году до 1,5 млрд в 2023 году, выяснили аналитики The Economist. В материале издания говорится, что коэффицент соотношения бабушек и дедушек к детям до 15 лет с 1960 года вырос с 0,46 до 0,8 (то есть на 100 детей приходится 80 пожилых людей).

«К 2050 году, по нашим прогнозам, будет 2,1 млрд бабушек и дедушек (что составляет 22% от всего человечества), и бабушек и дедушек будет немного больше, чем детей младше 15 лет»,— делятся авторы The Economist демографическим прогнозом. Сейчас бабушки и дедушки составляют приблизительно 20% населения Земли.

Аналитики рассчитывают, что подобная тенденция позволит в будущем осуществить «социальную революцию», связанную с переводом женщин на оплачиваемую работу. «Проживание в пределах 40 км от бабушки повышает уровень участия в замужних женщин с маленькими детьми в построении карьеры на 4–10%»,— приводятся в материале данные из исследования Вашингтонского университета.

В декабре 2022 года вышла статья экономистов Гарвардского университета для Международного валютного фонда, в которой отмечалось, что основным трендом для глобального населения становится старение. The Economist прогнозирует значительный рост государственных расходов из-за появления в экономических отношениях большего количества людей, претендующих на социальные выплаты и господдержку.

О старении населения — в публикации «Ъ» «Стареют все».

Андрей Сапожников