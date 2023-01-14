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Коммерсантъ FM
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«Газпром» и Botas ведут переговоры о скидке на газ для Турции

Представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал о переговорах между турецкой госкомпанией Botas и «Газпромом». Они в течение нескольких месяцев обсуждают предоставление Турции скидки на поставки природного газа из России, заявил на встрече с иностранными журналистами господин Калын. Каким будет размер скидки, он не знает.

«Но я не знаю, какой будет скидка, будет ли это 25% или больше, или меньше»,— заявил представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана (цитата по ТАСС). «Я не знаю, о чем им удалось договориться, но я знаю, что они все еще поддерживают контакты по этой теме»,— прокомментировал Ибрагим Калын обсуждение скидок и отсрочки платежей.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция просит Россию об отсрочке газовых платежей до 2024 года. О том, что Анкара рассчитывает получить от «Газпрома» скидку и отсрочку по платежам за газ, в интервью Financial Times заявил министр финансов страны. В Кремле в этих просьбах проблем не увидели.

«Газпром» в 2021 году поставил в Турцию около 27 млрд куб. м газа, что на две трети больше, чем в 2020 году, сообщает «Интерфакс». Потребление газа в республике растет и в 2021 году должно было увеличиться до рекордных 60 млрд куб. м.

В январе 2022 года «Газпром» и Botas заключили на четыре года контракт на поставку газа по «Турецкому потоку». Также компании готовят проект создания нового газового кластера.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Газовое партнерство крепчает».

Мария Федотова

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