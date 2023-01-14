«Роскосмос» раскрыл детали плана по возвращению экипажа с МКС

Корабль «Союз МС-23» должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме 22 февраля, сообщает «Роскосмос». Запустят его для возвращения российского экипажа с МКС 20 февраля.

Члены экипажа Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю на «Союзе МС-23» из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22». Системы МКС и корабля «Союз МС-22» работают штатно, но в случае аварии до прибытия «Союза МС-23» экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю, отметили в «Роскосмосе». При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на Crew Dragon, а космонавты «Роскосмоса» — на «Союзе МС-22». Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», считают в «Роскосмосе».

Ложемент (кресло) Франциско Рубио решено временно переместить из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon (работы пройдут 17–18 января). После прибытия на МКС «Союза МС-23» ложементы всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в корабль.

15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Причиной повреждения могло стать попадание микрометеорита. Затем источник «РИА Новости» сообщил, что «Роскосмосу» потребуется около одного месяца на ускоренную отправку к МКС корабля «Союз» взамен поврежденного.

Мария Федотова