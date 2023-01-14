Новый Superjet обойдется «Аэрофлоту» в 2,256 млрд рублей, деньги привлекут из ФНБ

11 января премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил инвестиционный проект льготного лизинга российских самолетов, в котором перечислена минимальная стоимость лайнеров для авиакомпании «Аэрофлот». Новые самолеты Superjet из российских комплектующих обойдутся перевозчику минимум в 2,256 млрд руб., МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд руб.

В паспорте проекта, с которым ознакомился РБК, уточняется, что в 2023–2026 годах «Аэрофлот» получит 34 Superjet New, 18 МС-21-310 и 11 Ту-214. Закупкой лайнеров займется дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис». Стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб. — средства будут привлечены из ФНБ, Минфин купит на них облигации лизинговой компании со ставкой 1,5% годовых.

В течение 2023 года должен быть сертифицирован Sukhoi Superjet New — обновленная версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным замещением иностранных комплектующих. 11 января в правительстве прошло совещание, в ходе которого обсуждалось обеспечение заказов на воздушные суда на 2023 года. Динамику этого процесса раскритиковал президент России Владимир Путин, сказав главе Минпромторга Денису Мантурову, что тот валяет дурака.

О недавнем правительственном совещании — в материале «Ъ» «Не валяй дурака, правительство».

Андрей Сапожников