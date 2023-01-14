Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток» на будущее

Германии понадобится более дешевый газ по окончании военных действий на Украине, заявил премьер земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер. Он призвал заранее отремонтировать газопровод «Северный поток».

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Фото: Christian Mang / Reuters Михаэль Кречмер

Фото: Christian Mang / Reuters

По его словам, «вопрос о российском газе не стоит, пока идет война». Однако, считает господин Кречмер, нужно обезопасить инфраструктуру «Северного потока» от дальнейших разрушений.

«Оператор должен обеспечить (условия.— "Ъ"), чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Время идет. Если не устранить ущерб, то "Северный поток" станет непригоден на долгое время»,— пояснил премьер Саксонии в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

В сентябре 2022 года на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех ниток газопроводов, там выявили утечки газа. Кто причастен к диверсии, неизвестно. Еврокомиссия в январе сообщила, что расследование продолжается. Швеция игнорирует просьбу России подключиться к расследованию.

О последствиях взрывов — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Лаура Кеффер