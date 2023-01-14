Кисида на встрече с Байденом подтвердил планы Японии купить ракеты Tomahawk

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне подтвердил намерение купить американские крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя правительства Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Японские власти ранее объявили, что заложат 211,3 млрд иен ($1,65 млрд) в бюджете на 2023 финансовый год на закупку ракет Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км. На этот шаг правительство Японии решило пойти для усиления своих возможностей по противодействию ударам.

О планах Токио купить американские ракеты стало известно в конце октября 2022 года. Газета «Иомиури» писала, что Япония закупит у США 500 ракет Tomahawk к апрелю 2027 года. В результате в зоне потенциального поражения окажутся прибрежные районы Китая. Политику КНР японские власти считают «величайшим стратегическим вызовом».

О встрече господин Байдена и Кисиды — в материале «Ъ» «Япония прощается с пацифизмом».

Лаура Кеффер