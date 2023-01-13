Суд арестовал директора НПЦ наркологии Москвы Копорова до 12 марта

Тверской суд Москвы арестовал директора Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии Сергея Копорова. Ранее его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он проходит по делу вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и главного внештатного психиатра-наркоголога Минздрава Евгения Брюна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Копоров

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Сергей Копоров

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Защита Сергея Копорова просила избрать более мягкую меру пресечения.

Евгения Брюна и Владимира Якушева обвиняют в хищении не менее 20 млн руб. Владимир Якушев признал вину, Евгений Брюн — нет. Им грозит до десяти лет лишения свободы, они находятся под домашним арестом до февраля,

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Следствию понадобилась помощь нарколога».

Мария Федотова