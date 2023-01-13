Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал директора НПЦ наркологии Москвы Копорова до 12 марта

Тверской суд Москвы арестовал директора Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии Сергея Копорова. Ранее его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он проходит по делу вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и главного внештатного психиатра-наркоголога Минздрава Евгения Брюна.

Сергей Копоров

Сергей Копоров

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Сергей Копоров

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Защита Сергея Копорова просила избрать более мягкую меру пресечения.

Евгения Брюна и Владимира Якушева обвиняют в хищении не менее 20 млн руб. Владимир Якушев признал вину, Евгений Брюн — нет. Им грозит до десяти лет лишения свободы, они находятся под домашним арестом до февраля,

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Следствию понадобилась помощь нарколога».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...