«Потребность в массовой агентуре вытекала из обстановки»

80 лет назад, 20 января 1943 года, группа высокопоставленных руководителей во главе с Л. П. Берией доложила И. В. Сталину о новых мерах борьбы со ставшей к тому времени очень серьезной проблемой — расхищением и разбазариванием продовольствия и промышленных товаров; отчет ОБХСС ГУМ НКВД СССР за 1943 год дает уникальную возможность оценить, насколько полно и точно исполнялось принятое Государственным комитетом обороны жесткое постановление, которое в советское время имело гриф «Совершенно секретно».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Значительная часть товаров, выделяемых государством для снабжения населения, не доходит до потребителя и попадает в руки воров и спекулянтов»

Фото: МАММ / МДФ «Значительная часть товаров, выделяемых государством для снабжения населения, не доходит до потребителя и попадает в руки воров и спекулянтов»

Фото: МАММ / МДФ

Из доклада руководителей наркоматов и ведомств председателю Государственного комитета обороны (ГОКО) И. В. Сталину, 20 января 1943 года.

В соответствии с Вашим указанием, при этом представляем разработанный нами проект постановления Государственного Комитета Обороны «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров».

За истекший год органами НКВД было арестовано за расхищение, разбазаривание и другие злоупотребления с продовольственными и промышленными товарами 165.231 человек.

У привлеченных за спекуляцию продовольственными и промышленными товарами было изъято органами НКВД товаров на 83.400.000 рублей.

Наряду с мероприятиями по усилению контроля за распределением продовольственных и промышленных товаров проектом постановления Прокурор СССР и Наркомюст СССР обязываются провести по 20−35 наиболее характерным делам судебные процессы в отношении лиц, арестованных за расхищение и разбазаривание продовольственных и промышленных товаров с опубликованием в местной прессе кратких сообщений о вынесенных приговорах.

20 таких дел по различным областям СССР, включая Московскую область, НКВД СССР уже подобраны.

Просим Вашего решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Такое состояние в деле снабжения населения продовольствием и промтоварами не может быть терпимо»

Фото: А. Назаров / Фотоархив журнала «Огонёк» «Такое состояние в деле снабжения населения продовольствием и промтоварами не может быть терпимо»

Фото: А. Назаров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из постановления ГОКО №2780сс «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров», 22 января 1943 года.

За время войны в торговых, снабженческо-сбытовых и производственных организациях значительно возросли расхищение и разбазаривание продовольственных и промышленных товаров, злоупотребления с продовольственными и промтоварными карточками, обмеривание, обвешивание и обсчет потребителей.

В ряде торговых организаций, особенно в ОРС'ах (отделах рабочего снабжения.— «История») распространено самоснабжение, отпуск продовольственных и промышленных товаров по запискам, без карточек, сверх нормы, а также незаконная выдача «рабочих» карточек служащим.

В результате значительная часть товаров, выделяемых государством для снабжения населения, не доходит до потребителя и попадает в руки воров и спекулянтов.

Органами НКВД только у привлеченных за спекуляцию продовольственными и промышленными товарами изъято в 1942 году товаров на 83.400.000 рублей.

Основными причинами роста злоупотреблений с продовольственными и промышленными товарами является то, что:

а) Наркомторг (тов. Любимов), Центросоюз (тов. Сидоров) и заместители наркомов по рабочему снабжению промышленных наркоматов плохо руководили работой торгующих и кооперативных организаций, а Совнаркомы республик и исполкомов краев и областей оказались в стороне от дела руководства работой товаропроводящей сети.

Органы Наркомторга, Центросоюза и Главурсы (главные управления рабочего снабжения.— «История») на местах не обеспечили надлежащего учета продовольственных и промышленных товаров и контроля за их правильным распределением;

б) руководители ряда торговых организаций безответственно относятся к подбору кадров и потому, пользуясь их беспечностью, на работу в базы, склады, магазины и лавки пробираются сомнительные элементы, которые воруют и разбазаривают товары, отпускаемые для снабжения населения;

в) местные партийные, советские и профсоюзные организации, также органы Наркомата Государственного Контроля на местах не уделяют должного внимания сохранности и правильному распределению предназначенных для снабжения населения продовольственных и промышленных товаров;

г) органы Прокуратуры и суды нередко затягивают расследование и рассмотрение дел о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров.

Такое состояние в деле снабжения населения продовольствием и промтоварами не может быть терпимо.

Надо решительно положить конец расхищению и разбазариванию продовольственных и промышленных товаров, злоупотреблениям с продовольственными и промтоварными карточками, обмериванию и обвешиванию потребителей, сурово наказывая преступников, а организацию дела снабжения населения привести в такое состояние, которое обеспечило бы доведение в установленном порядке до потребителя полностью всех продовольственных и промышленных товаров, выделяемых государством на снабжение населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «В месячный срок закончить расследование и рассмотрение в судебных инстанциях всех находящихся в производстве дел о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров»

Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» «В месячный срок закончить расследование и рассмотрение в судебных инстанциях всех находящихся в производстве дел о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров»

Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк»

В этих целях Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Образовать в составе Наркомторга СССР Главное Управление Государственной Торговой Инспекции, возглавив его Заместителем Народного Комиссара Торговли СССР.

В республиках, краях и областях при Наркоматах Торговли, Краевых и Областных Торговых Отделах, учредить должности Главных государственных инспекторов по торговле.

2. Ликвидировать аппарат существующей Торговой Инспекции Наркомторга СССР…

3. Предоставить Главному Управлению Государственной Торговой Инспекции Наркомторга СССР и Главным государственным инспекторам по торговле право отдавать под суд работников торгующих организаций, предприятий общественного питания и сбытовых баз промышленности за нарушение правил торговли или налагать на виновных штрафы в размере до 500 рублей, взыскиваемые в административном порядке из заработной платы.

4. Обязать Наркомторг СССР, Центросоюз и Главурсы:

а) с 1-го марта 1943 года ввести бухгалтерский количественный учет нормированных товаров во всех торговых предприятиях;

б) в каждой торговой организации производить внезапные ревизии товароматериальных ценностей; в продовольственных и промтоварных магазинах — не реже одного раза в месяц, а на складах и базах — не реже одного раза в квартал.

При обнаружении хищений, недостач и злоупотреблений товарами помимо привлечения виновных к уголовной ответственности взыскивать с них в судебном порядке стоимость недостающих продовольственных товаров по рыночным ценам, а недостающих промышленных товаров по коммерческим ценам в пятикратном размере. налагая арест на их имущество, в обеспечение взыскания…

13. Обязать Прокурора Союза ССР тов. Бочкова и Наркома Юстиции СССР тов. Рычкова в месячный срок закончить расследование и рассмотрение в судебных инстанциях всех находящихся в производстве дел о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров, а также о злоупотреблениях продовольственными и промтоварными карточками.

Обязать тов. Рычкова впредь все дела о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров рассматривать в судебных органах в десятидневный срок.

Прокурору СССР тов. Бочкову и Наркомюсту СССР тов. Рычкову провести по 20−25-ти наиболее характерным делам судебные процессы в отношении лиц, арестованных за расхищение и разбазаривание продовольственных и промышленных товаров, с опубликованием в местной прессе кратких сообщений о вынесенных приговорах…

Государственный Комитет Обороны обязывает местные партийные и советские организации и лично секретарей ЦК Компартий республик, крайкомов и обкомов ВКП(б) по торговле и общественному питанию принять все меры к улучшению дела снабжения населения продовольственными и промышленными товарами, укреплению кадрами торговых организаций, правильному распределению отпускаемых государством товаров и повести решительную борьбу с расхищением, разбазариванием и спекуляцией продовольственными и промышленными товарами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «За счет уменьшения порций и ухудшения качества обедов в столовой накапливали "излишки"»

Фото: МАММ / МДФ «За счет уменьшения порций и ухудшения качества обедов в столовой накапливали "излишки"»

Фото: МАММ / МДФ

Из публикации «В Главной военной прокуратуре железнодорожного транспорта», газета «Гудок», 5 февраля 1943 года.

В последнее время арестован и предан суду ряд лиц за расхищение и разбазаривание продовольственных и промышленных товаров, выделяемых государством для снабжения железнодорожников, за злоупотребления с продовольственными, промтоварными карточками, обвешивание и обмеривание потребителей…

Директор столовой райтрансторгпита дороги имени Ф. Э. Дзержинского Дмитриев и калькулятор Козленков списывали на кухню больше продуктов, чем фактически расходовалось. Получавшийся таким образам «излишек» продуктов они расхищали. За счет уменьшения порций и ухудшения качества обедов в столовой накапливали «излишки» и расхищали продукты также директор другой столовой Мастерков и кладовщик Ивакин.

Дмитриев и Козленков осуждены к тюремному заключению сроком на 10 лет каждый. Ивакин — к 6 годам и Мастерков — к 5 годам тюремного заключения.

Инспектор по кадрам вагоноремонтных мастерских Восточно-Сибирской дороги Шульга, являясь ответственным лицом за учет и выдачу продовольственных карточек, вносила в списки вымышленных лиц, затем присваивала карточки и полученными по ним продуктами спекулировала.

Шульга осуждена к 10 годам тюремного заключения…

Прокурор Союза ССР дал указание органам прокуратуры об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Если в довоенное время предметом преступного посягательства являлись в основном деньги, то в военное время уже являются товары и главным образом продовольственные товары первой необходимости»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «Если в довоенное время предметом преступного посягательства являлись в основном деньги, то в военное время уже являются товары и главным образом продовольственные товары первой необходимости»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Из доклада начальника Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) Главного управления милиции НКВД СССР комиссара милиции 3-го ранга В. Я. Громилова «О работе органов милиции по борьбе с расхитителями социалистической собственности и спекуляцией за 1943 год», апрель 1944 года.

В 1943 году основное внимание органов милиции в работе по борьбе с расхитителями социалистической собственности и спекуляцией, исходя из обстановки военного времени, а также характера и размеров преступности, было направлено:

1. На максимальное вскрытие спекулятивного подполья и каналов спекуляции в различных торгово-хозяйственных организациях.

2. На выполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 22.I-1943 года «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» и приказа НКВД СССР за №00316 от 13.II-1943 года, изданного во исполнение этого постановления. На развертывание работы в первую очередь в объектах торговли, общественного питания, ОРС'ах, в объектах карточной системы, в пищевых предприятиях, системах Заготзерно и Главмука и ряде других объектов, наиболее пораженных преступлениями.

В ходе выполнения указанных постановления ГОКО и приказа НКВД СССР, 22.VI-1943 г. был издан приказ НКВД СССР за №001020 о постановке и усилении работы ОБХСС, поcле чего этот приказ был положен в основу всей агентурно-оперативной работы по борьбе с расхитителями соцсобственности и спекулянтами. Внимание всех органов было обращено на выполнение этого приказа...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Однако существующий агентурный аппарат, хотя он в 1943 году значительно и вырос, а качественно улучшился еще недостаточно»

«Однако существующий агентурный аппарат, хотя он в 1943 году значительно и вырос, а качественно улучшился еще недостаточно»



1. Состояние агентурной работы.

За время войны агентурный аппарат подвергся огромной текучести, в особенности в начале войны и в 1942 году, когда значительное количество агентуры было призвано в армию и передвигалось в порядке эвакуации. Фактически в то время агентурный аппарат целиком обновился. Значительной текучести подвергся агентурный аппарат и в 194З году. Часть агентуры также мобилизована в армию, а часть передвигалась в порядке реэвакуации.

В 1943 году основное внимание уделялось увеличению агентурного аппарата по спекуляции, в госторговле и потребительской кооперации, в ОРС’ах и объектах карточной системы (карточные и контрольно-учетные бюро, типографии, среди лиц, ведающих выдачей карточек на предприятиях, в учреждениях и домоуправлениях), в пищевых предприятиях, Заготзерно и в сельском хозяйстве, в промкооперации и кооперации инвалидов, а также в предприятиях текстильной, легкой и местной промышленности.

Наряду с приобретением квалифицированной агентуры встал вопрос о создании по ряду объектов массовой агентуры...

Вопрос о создании массовой агентуры по ряду объектов явился, по существу, новым вопросом в агентурной работе по борьбе с расхитителями соцсобственности в условиях военного времени. Потребность в массовой агентуре вытекала из обстановки и характера преступности, сложившейся во время войны. С самого начала войны широко распространилось разбазаривание товаров, в особенности в магазинах, столовых и на базах, обвешивание и обмеривание потребителей, злоупотребления карточками. Одной квалифицированной агентурой невозможно было также широко обеспечить вскрытие и предотвращение этих преступлений, к тому же в значительной части не требовалось даже вмешательства квалифицированной агентуры…

Однако существующий агентурный аппарат, хотя он в 1943 году значительно и вырос, а качественно улучшился еще недостаточно. Он не в состоянии еще в полной мере обеспечить своевременное выявление деятельности преступников и предотвращение преступлений…

Мало квалифицированной агентуры типа снабженцев-дельцов, коммерсантов в объектах промышленности и промкооперации.

И особенно мало агентуры среди валютчиков.

Таким образом, работа по выполнению приказа НКВД СССР за №001020, как основного руководящего документа в агентурной работе по борьбе с расхитителями соцсобственности и спекулянтами, в полном объеме не была развернута. Некоторые органы милиции (Азербайджанской, Киргизской ССР, Чкаловской, Курганской, Иркутской, Пензенской, Кировской и др. областей) не определили даже, какое количество агентуры требуется по важнейшим объектам, и не разработали плана полного их охвата агентурой…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дела о расхищении и разбазаривании товаров составляют 66% к общему количеству законченных дел»

«Дела о расхищении и разбазаривании товаров составляют 66% к общему количеству законченных дел»



3. Общие итоги работы по борьбе с расхитителями соцсобственности и спекулянтами.

… Решающее влияние на размеры и характер преступности в условиях войны оказали появившиеся новые виды преступлений и видоизменившиеся некоторые ранее существовавшие преступления.

Совершенно изменился характер хищений. Если в довоенное время предметом преступного посягательства являлись в основном деньги, то в военное время уже являются товары и главным образом продовольственные товары первой необходимости, а вырученные от реализации их деньги превращаются преступниками в золото, иностранную валюту, золотые изделия и другие драгоценности. В связи с этим широкие размеры приняла скупка золота, драгоценностей и иностранной валюты, что, кстати, явилось одной из причин резкого увеличения деятельности валютчиков в военное время.

Коренным образом видоизменились и сами хищения.

Методы прямого расхищения товаров и ценностей сменились в основном методами разбазаривания товаров с внесением стоимости товаров по государственной цене. Самоснабжение, снабжение близких, знакомых «по блату», снабжение по разного рода запискам и спискам с самого начала войны явилось наиболее распространенной формой расхищения товаров, в особенности в магазинах, в столовых, на базах и на пищевых предприятиях. Значительное количество нормированных продовольственных товаров не доходило до основного потребителя, а уходило на сторону и в значительной мере попадало преступникам. Этому благоприятствовали не налаженный в первое время войны учет нормированных товаров и контроль за их реализацией. К тому же в случае разоблачения преступники редко несли ответственность за разбазаривание по закону от 7.VIII-1932 года, а больше по ст. 109 УК (ст. 109 УК РСФСР 1926 года — злоупотребление властью или служебным положением — предусматривала в качестве минимального наказания шесть месяцев лишения свободы, а постановление от 7 августа 1932 года о хищении социалистической собственности — не ниже 10 лет.— «История»).

И только с изданием постановления ГОКО от 22.I-1943 года «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров», когда в значительной мере был усовершенствован учет товаров и контроль за их реализацией (введение бухгалтерского количественного учета товаров в магазинах и столовых); установлен новый порядок взыскания стоимости расхищенных товаров (продовольственных по рыночной цене, а промышленных — по коммерческой цене в пятикратном размере), а также были усилены мероприятия по борьбе с расхитителями товаров, возможности для беспрепятственного расхищения товаров сократились. Вследствие этого стали несколько сокращаться и размеры разбазаривания. Более заметно оно сократилось в городах и меньше в сельской местности, где позднее был упорядочен учет товаров и контроль за их реализацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вследствие несовершенного, а подчас слабого учета сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях, действительные размеры этих хищений не поддаются учету»

«Вследствие несовершенного, а подчас слабого учета сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях, действительные размеры этих хищений не поддаются учету»



В связи с этим преступники начали изыскивать новые возможности и пути более беспрепятственного расхищения товаров. И уже шире стало распространяться обвешивание и обмеривание потребителей, как более доступный и беспрепятственный способ создания резервов товаров для расхищения. В настоящее время обвешивание и обмеривание потребителей является наиболее распространенной формой расхищения товаров в магазинах и столовых.

Активизировалось со стороны преступных элементов из числа работников магазинов и столовых вовлечение в преступления работников контрольно-учетных бюро и получение через них талонов и купонов (на получение товаров и продуктов.— «История») для повторного использования в целях покрытия расхищенных товаров. Этот путь расхищения товаров также широко стал использоваться преступниками.

Достаточно сказать, что в течение 2 полугодия 1943 года значительное количество вскрытых преступных групп в магазинах и столовых связано с соучастием работников контрольно-учетных бюро.

В ряде городов (Чкалов, Воронеж, Куйбышев, Саратов, Казань и др.) привлечено к уголовной ответственности до 20% работников контрольно-учетных бюро. Тем более что этому способствует несовершенная система работы контрольно-учетных бюро.

В отдельных случаях работники магазинов и столовых стали прибегать к скупке карточек и талонов на рынках для отоваривания ими недостач товаров, образовавшихся в результате расхищения.

Активизировались преступные связи работников торговых организаций с работниками баз и промышленных предприятий (мясокомбинаты, рыбокомбинаты и т. д.) в целях получения от них похищенных товаров и сбыта их через торговую сеть.

Размеры расхищения и разбазаривания товаров еще велики.

Особенно велики они в сельском хозяйстве, в Заготзерно, на мельничных и пищевых предприятиях и в ОРС’ах.

Наряду с крупным расхищением и разбазариванием товаров во время войны, как и в 1943 г., широко распространились мелкие хищения на предприятиях. Однако, несмотря на значительный ущерб, причиняемый мелкими хищениями, вследствие несовершенного, а подчас слабого учета сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях, действительные размеры этих хищений не поддаются учету…

В ходе выполнения постановления Государственного Комитета Обороны от 22.I-1943 года… органами милиции в 1943 году закончено 133.644 дела, по которым привлечено 204.419 человек, из них 89.126 человек арестовано. Дела о расхищении и разбазаривании товаров составляют 66% к общему количеству законченных дел…

К этому нужно добавить еще неуменье многих органов милиции организовать следствие в установленные сроки. Много дел расследуются с нарушением этих сроков…

К следственной работе часто допускаются недостаточно грамотные и квалифицированные работники, не владеющие элементарными знаниями основ следственной и оперативной работы и поэтому неспособные доброкачественно вести следствие…

Публикация Евгения Жирнова