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Коммерсантъ FM
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Турция обвинила Россию и США в невыводе курдских сил из Сирии

Россия и США не выполнили обязательства относительно вывода курдских сил с севера Сирии. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии Россию обвинял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они (США.— "Ъ") продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены»,— сказал господин Чавушоглу на пресс-конференции в Риме, прямая трансляция велась на его странице в Twitter (цитата по ТАСС).

20 ноября Турция объявила операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке — Рабочей партии Курдистана и «Сил демократической Сирии». 25 декабря турецкое Минобороны сообщило, что Турция в рамках этой операции ведет переговоры с Россией об открытии воздушного пространства на севере Сирии. 28 декабря в Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок Сирии Махмуда Аббаса и Рафика Шахадаха и Турции Хулуси Акара и Хакана Фидана. На переговорах присутствовал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В августе 2019 года на сирийско-турецкой границе была создана демилитаризованная зона при участии Турции и США. 23 октября патрулированием буферной зоны вместо американской армии стала заниматься российская военная полиция.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сирийские курды подыскивают себе гарантов».

Дарья Эрозбек

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