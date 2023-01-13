Путин поручил проработать демобилизацию врачей

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы демобилизации призванных на службу протезистов, врачей-ортопедов и врачей других специальностей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за поручение назначены глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минобороны Сергей Шойгу, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Они должны отчитаться о работе до 1 февраля 2023 года. Поручение выдано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря 2022 года.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, 31 октября Владимир Путин объявил о ее завершении. Указ об этом опубликован не был. «Ъ» писал, что больше половины больниц оформляет бронь от мобилизации для своих сотрудников, при этом треть врачей столкнулись с получением повесток.

Подробнее — в публикации «Ъ» «У медиков прибавилось службы».

Олеся Павленко