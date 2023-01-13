Орбан испытал культурный шок от санкционной политики Германии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Германии и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по санкциям против России уменьшила веру венгров в немецкую практичность. По его словам, действия Германии и Урсулы фон дер Ляйен вызвали у него «культурный шок».

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили,— что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения»,— сказал Виктор Орбан на радио Kossuth (перевод по «РИА Новости»).

«Вера моя, в том числе в немцев, немецкую инженерную точность, готовность управлять кризисом, заметно уменьшилась в последнее время»,— добавил он.

Венгрия остается единственной страной ЕС, которая прямо выступает против разрыва отношений с Россией и ряда санкций. В декабре власти страны говорили, что поддерживают вступление Украины в ЕС, но хотят сохранить связи с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что Запад начал новую холодную войну на фоне конфликта России и Украины. Также Венгрия отказывается поставлять оружие Украине и пропускать чужое оружие через свою территорию.

Что происходит на 324-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко