Израиль снизит плату за воду и электричество для борьбы с инфляцией

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил предварительный план по снижению инфляции в стране. В частности, израильские власти намерены временно отказаться от повышения налога на недвижимость, субсидировать цены на бензин, а также снизить плату за воду и электричество.

«Наша экономика вошла в инфляционную спираль. Мы должны повернуть колесо прямо сейчас. Мы не можем ждать до обсуждения бюджета»,— сказал господин Нетаньяху на пресс-конференции 11 января (цитата по Reuters). Выступавший вместе с ним глава израильского Минфина Бецалель Смотрич уточнил, что финансовая ответственность за реализацию плана ляжет на правительство.

В ноябре 2022 года годовая инфляция в Израиле достигла 5,3%. Это стало самым высоким уровнем с октября 2008 года. Израильский Центробанк прогнозирует, что к концу 2023 года инфляция в стране должна снизиться до 3%.

Биньямин Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», 29 декабря снова официально возглавил правительство Израиля. Он вернулся на пост премьера во главе блока крайне правых и ультраортодоксальных партий, что вызвало опасения у либеральной части израильского общества. На этом фоне в стране прошли протесты из-за недовольства людей инициативами властей.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство Израиля ушло направо».

Лаура Кеффер