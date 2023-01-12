Минкульт Чечни не выступал с заявлением о Меладзе

Министерство культуры Чеченской Республики не заявляло, что певец Валерий Меладзе имеет право выступать против военной операции и не будет лишен звания народного артиста, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Заявление, якобы принадлежащее пресс-службе Минкульта Чечни, опубликовало вчера, 11 января, издание «Подъем».

«Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили. Авторы данной дезинформации, а именно издание ''Подъем'', занялись журналистским шулерством и выдали в исковерканном виде частную беседу с рядовым специалистом за официальную позицию республики»,— говорится в сообщении в Telegram-канале Ахмеда Дудаева. Он выразил уверенность в том, что «недобросовестных журналистов» призовут к ответственности за распространение ложной информации.

«То, что Меладзе выступил против войны,— он имеет право. ...Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии. Вопрос лишать его звания народного артиста пока не стоит»,— говорилось в распространенном «Подъемом» заявлении, которое, по утверждению журналистов, представители Минкульта сделали по поводу видео с концерта в Дубае, на котором Валерий Меладзе, предположительно, говорит «Героям слава» в ответ на реплику «Слава Украине».

Ранее несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. На нем автор ролика говорит певцу: «Слава Украине», после чего тот убирает микрофон и что-то отвечает. Автор в ответ называет его «красавчиком». Фраза певца не попала на видеозапись. В соцсетях предположили, что господин Меладзе сказал: «Героям слава».

Комментируя видео, певец заявил, что не хочет никого ненавидеть и не пытается никому угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы»,— добавил господин Меладзе.

После публикации видеозаписи член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства, а депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать действиям певца правомерную оценку.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов