Поставки Boeing в 2020 году обновили 43-летний минимум

Авиастроительная корпорация Boeing в 2020 году поставила клиентам примерно на 60% меньше самолетов, чем в 2019 году, и менее трети поставок своего конкурента Airbus, сообщает Reuters. Это показатель стал самым низким за 43 года, отмечает агентство.

В декабре американская авиастроительная компания поставила заказчикам 39 самолетов, в том числе 27 самолетов 737 MAX, один морской патрульный самолет P-8 и 11 широкофюзеляжных самолетов. За год Boeing поставил в общей сложности 157 самолетов. Для сравнения, в прошлом году компания поставила 380 судов, а рекорд был установлен в 2018 году — 806 самолетов.

Airbus в 2020 году поставил 566 самолетов, оставшись крупнейшим в мире производителем самолетов. Вместе с тем, поставки Airbus упали на 34% по сравнению с 2019 годом.