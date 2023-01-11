Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ОДКБ с пониманием относится к решению Армении не проводить у себя учения «Нерушимое братство-2023»

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что организация не получила официального уведомления об отмене учений «Нерушимое братство-2023», которые должны были проходить в Армении. Вместе с тем, отметил пресс-секретарь, в ОДКБ с пониманием относятся к сложившейся в Армении ситуации, в связи с которой Ереван не сможет провести учения у себя в 2023 году.

«В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в организации порядком Секретариат ОДКБ не получал»,— сказал Владимир Зайнетдинов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). «Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения»,— подчеркнул он.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Минобороны страны уведомило Объединенный штаб ОДКБ об отказе проводить учения организации на территории республики как минимум в 2023 году. Ереван посчитал проведение учений ОДКБ нецелесообразным. В Кремле ждут разъяснения деталей армянской позиции.

В сентябре 2022 года Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. Решение приняли в связи с эскалацией конфликта с Азербайджаном.

Конфликт Армении и Азербайджана обострился в конце 2022 года. 12 декабря протестующие Азербайджана перекрыли движение по Лачинскому коридору — единственному горному маршруту, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Ереван сообщает о рисках гуманитарного кризиса, поскольку в Нагорном Карабахе возникли проблемы с продовольствием. Баку эту информацию отрицает. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что проезд открыт для граждан и перевозки гуманитарных нужд.

Подробнее о позиции армянской стороны в конфликте — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...