ОДКБ с пониманием относится к решению Армении не проводить у себя учения «Нерушимое братство-2023»

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что организация не получила официального уведомления об отмене учений «Нерушимое братство-2023», которые должны были проходить в Армении. Вместе с тем, отметил пресс-секретарь, в ОДКБ с пониманием относятся к сложившейся в Армении ситуации, в связи с которой Ереван не сможет провести учения у себя в 2023 году.

«В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в организации порядком Секретариат ОДКБ не получал»,— сказал Владимир Зайнетдинов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). «Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения»,— подчеркнул он.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Минобороны страны уведомило Объединенный штаб ОДКБ об отказе проводить учения организации на территории республики как минимум в 2023 году. Ереван посчитал проведение учений ОДКБ нецелесообразным. В Кремле ждут разъяснения деталей армянской позиции.

В сентябре 2022 года Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. Решение приняли в связи с эскалацией конфликта с Азербайджаном.

Конфликт Армении и Азербайджана обострился в конце 2022 года. 12 декабря протестующие Азербайджана перекрыли движение по Лачинскому коридору — единственному горному маршруту, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Ереван сообщает о рисках гуманитарного кризиса, поскольку в Нагорном Карабахе возникли проблемы с продовольствием. Баку эту информацию отрицает. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что проезд открыт для граждан и перевозки гуманитарных нужд.

Подробнее о позиции армянской стороны в конфликте — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Лусине Баласян