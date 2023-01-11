«Ан-Наср» отрицает, что контракт обязывает Роналду продвигать заявку Эр-Рияда на ЧМ-2030

Саудовский клуб «Ан-Наср» отреагировал на публикации СМИ о том, что его новый игрок Криштиану Роналду будет продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году. «Ан-Наср» отметил, что Роналду будет сосредоточен на работе с другими игроками по команде, «чтобы помочь клубу добиться успеха».

«Вопреки сообщениям в СМИ,контракт Криштиану Роналду не влечет за собой обязательств по продвижению каких-либо заявок на проведение чемпионата мира»,— говорится в сообщении клуба в Twitter.

По информации AFP, Криштиану Роналду заработает €200 млн на продвижении заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 в дополнение к своей клубной зарплате. В целом роль посла может принести футболисту в Саудовской Аравии доход более чем €400 млн.

37-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и победитель Лиги наций. В 2021 году он перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», но в 2022 году покинул английский клуб на фоне конфликта с главным тренером.

Подробнее о переходе в саудовский клуб — в материале «Ъ» «Криштиану Роналду едет заканчивать в Саудовскую Аравию».

Леонид Уварчев