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Коммерсантъ FM
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Зеленский в видеообращении для «Золотого глобуса» заявил, что третьей мировой не будет

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам церемонии вручения наград «Золотой глобус». Он заявил, что третьей мировой войны не будет, а также поблагодарил всех за поддержку Украины. По данным Variety, президента Украины представил актер Шон Пенн, который приезжал в Киев в ноябре 2022 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году,— это вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу... Третьей мировой войны не будет, это не трилогия»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по УНИАН).

Президент Украины в декабре также записал обращение, которое должны были показать перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре. FIFA отказалась это делать, назвав видео политическим. До этого видеообращение президента Украины показывали на церемонии «Грэмми» в апреле 2022 года.

Владимир Зеленский называл 2023 год решающим в военном конфликте. Он говорил, что Киев ясно представляет все риски и понимает, какие результаты должна продемонстрировать армия в противостоянии с Россией. Он отверг предложенное Владимиром Путиным рождественское перемирие.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

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