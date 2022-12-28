Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ясно представляет все риски и понимает, какие результаты должна продемонстрировать армия в противостоянии с Россией. По его словам, 2023 год станет для вооруженного конфликта решающим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

«Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски появятся зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности»,— сказал господин Зеленский в видеообращении (цитата по сайту президента Украины).

Он отметил, что эта неделя будет важна с политической точки зрения для Украины. По словам президента, украинцы должны сохранить общее понимание национальных целей.

«Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире — это задача на ближайшее время»,— сказал Владимир Зеленский.

Он пообещал, что предоставит свою оценку реализации этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины.

Украинские власти говорят, что готовы сесть за стол переговоров с Россией, но только при выполнении ряда условий, включая вывод войск и отход к границам 1991 года. В противном случае Киев намерен вернуть утраченные территории, включая Крым, военным путем. Москва условиях Киева считает неприемлемыми.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек