В 2022 году на Мосбирже открыли счета более 6 млн человек

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в 2022 году увеличилось на 6,1 млн и достигло 22,9 млн. Количество брокерских счетов на Мосбирже в прошедшем году выросло на 10,7 млн, до 38,3 млн, сообщила пресс-служба биржи.

В пятерку лидеров среди регионов РФ по количеству физлиц с брокерскими счетами вошли Москва (2,10 млн), Московская область (1,30 млн), Санкт-Петербург (1,01 млн), Краснодарский край (0,83 млн) и Республика Башкортостан (0,77 млн), сообщила пресс-служба Мосбиржи. По данным биржи, за 2022 год ежемесячное количество сделок увеличилось с 2 млн в 2021 году до 2,2 млн.

Доля частных инвесторов в торговле акциями в 2022 году составила 59%, облигациями — 24,4%, на спот-рынке валюты — 20,3%, на срочном рынке — 59,0%. По подсчетам Мосбиржи, самыми популярными ценными бумагами среди частных инвесторов были акции «Газпрома» (25%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,6% и 6,5% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (11,5%) и «Норникеля» (10,1%).

По итогам 2022 года совокупный объем торгов на Мосбирже вырос на 4,5%, до 1,1 квадриллиона руб. Больше всего выросли денежный рынок (+41,2%) и рынок зерна и сахара (в 4,9 раза). За 2022 год индекс Мосбиржи рухнул на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 39,18%, с 1595,76 до 970,6 пункта.

Эрдни Кагалтынов