Песков: рождественское перемирие достигло цели, если православные смогли помолиться в церквях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициированное Россией рождественское перемирие достигло своих целей, если христиане в зоне проведения военной операции смогли помолиться на Рождество в церквях.

«Это (перемирие имело.— ''Ъ'') исключительно гуманитарные цели для того, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество седьмого числа, могли помолиться в церквях»,— сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, сожалеет ли РФ, что инициатива не была поддержана Украиной.

«Мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая»,— прокомментировал Дмитрий Песков реакцию Украины и западных стран на предложение перемирия.

На вопрос о том, возможно ли повторение таких инициатив в будущем, пресс-секретарь заявил, что это зависит от верховного главнокомандующего.

5 января президент России Владимир Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество (с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января). До этого к перемирию на Рождество призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Власти Украины назвали эту инициативу циничной ловушкой и элементом пропаганды. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, армия России за эти сутки планировала усилить позиции на линии соприкосновения.

О событиях 321-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов