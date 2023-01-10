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Столтенберг считает нужным усилить поддержку Украины

Помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО и ЕС

НАТО нужно усилить свою поддержку Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, президент России Владимир Путин «потерпел неудачу» в попытках разделить западные страны в ситуации с Украиной.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и Евросоюзом (ЕС) на новый уровень»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Он также сообщил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. «Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву»,— считает Йенс Столтенберг (цитата по ТАСС).

Сегодня, 10 января, ЕС и НАТО подписали новое, уже третье по счету соглашение о сотрудничестве. Его текст пока не обнародован. AFP сообщало, что в рамках документа ЕС и НАТО договорились заняться борьбой с растущей «геостратегической конкуренцией», угрозами в космосе, а также с угрозами, исходящими от новых технологий. Стороны также договорились активизировать свою политическую, экономическую и военную мощь.

Сейчас несколько членов НАТО и ЕС рассматривают возможность предоставления Украине боевых танков. Пока речь идет, прежде всего, о немецких Leopard 2, стоящих на вооружении Германии и еще ряда европейских стран. В руководстве Североатлантического альянса объясняют наращивание поставок вооружений Украине желанием укрепить переговорные позиции Киева.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Лаура Кеффер

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