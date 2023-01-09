Roland разработал фортепиано с летающими динамиками

Компания Roland, выпускающая музыкальные инструменты, представила 50th Anniversary Concept Model Piano — прототип фортепиано с летающими динамиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фортепиано с летающими динамиками

Фото: Roland Фортепиано с летающими динамиками

Фото: Roland

Цельный литой деревянный корпус концептуального фортепиано, разработанный в сотрудничестве с производителем мебели Karimoku, выполнен из японского дуба и обеспечивает глубокие фортепианные тона из динамиков. В корпус встроены колонки с семью динамиками в каждой, обеспечивающие 360-градусное распространение звука.

Для улучшения звучания с учетом характеристик конкретного помещения предусмотрены дополнительные динамики, установленные на летающих дронах. Беспилотники работают по выделенному каналу связи с малой задержкой, для которого разработаны особые протоколы связи, что позволяет музыкантам управлять положением дронов во время исполнения музыки для создания оптимального звучания.

Заявлено, что в крышку рояля встроен сенсорный экран, с помощью которого можно устраивать видеозвонки и смотреть обучающие видео от Roland. Дисплей также можно использовать для цифровой звуковой рабочей станции Zenbeats, показа нот или работы с подключенными по USB MIDI и Bluetooth устройствами.

Максим Вершинин