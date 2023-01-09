Организаторы Australian Open допустят теннисистов с COVID-19 до участия в турнире

Участникам Открытого чемпионата Австралии по теннису, получившим положительный тест на коронавирус, можно будет продолжать соревнования, если они чувствуют себя «достаточно хорошо». Об этом заявил исполнительный директор Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тили, передает газета The Age.

Как уточнил господин Тили, для теннисистов не будет обязательных требований по тестированию на COVID-19. Но он рекомендовал тем, кто плохо себя чувствует, оставаться дома. Игрокам предлагается уведомить организаторов о положительном результате теста, чтобы медперсонал мог отслеживать состояние их здоровья.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году теннисист Новак Джокович не смог принять участие в турнире из-за отсутствия прививки от COVID-19, его визу в Австралию аннулировали. Спортсмен уже прибыл на соревнования, но может пропустить Indian Wells и Miami Open из-за отказа от вакцинации от коронавируса.

Подробности — в материале «Ъ» «Новак Джокович размялся титулом».

Лаура Кеффер