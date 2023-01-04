Джокович может пропустить Indian Wells и Miami Open из-за отказа от вакцинации от коронавируса

Теннисист Новак Джокович может пропустить турниры Indian Wells и Miami Open из-за своего отказа от вакцинации от COVID-19, сообщают The Guardian, The Independent и другие СМИ. Ранее власти США ужесточили требование о вакцинации для неграждан США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Indian Wells начнется в США с 6 марта, Miami Open — с 20 марта. Для въезда в страну до 10 апреля необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.

Как отмечает The Guardian, ранее Новак Джокович отказался делать прививку. В прошлом году он не смог принять участие в Australia Open из-за отсутствия прививки от COVID-19. Его визу в Австралию также аннулировали. Его участие в Australian Open в 2023 году зависит от решения правительства страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новак Джокович вышел на правительственный уровень».

Олеся Павленко