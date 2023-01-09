Овечкин установил рекорд среди россиян по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел результат Алексея Ковалева по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он занял чистое первое место по этому показателю среди российских хоккеистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В общей сложности Овечкин уже провел 1317 матчей в НХЛ. За этот период он набрал 1458 очков (809 голов и 649 результативных передач). У Ковалева к завершению карьеры в 2014 году было 1316 матчей и 1029 очков (430 голов и 599 передач).

37-летний Александр Овечкин в конце декабря вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он опередил по заброшенным шайбам канадца Горди Хоу, который к завершению карьеры в 1980 году забросил 801 шайбу. Россиянин уступает только Уэйну Гретцки (894).

Об успехах россиянина — в материале «Ъ» «Александр Овечкин остался наедине с Уэйном Гретцки».

Леонид Уварчев