Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР рассматривает в качестве причины инцидента с самолетом в Перми ошибку пилота и погодные условия

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» мог выкатиться за взлетно-посадочную полосу из-за плохих погодных условий, ошибки пилота или технической неисправности самолета. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении по транспорту Следственного комитета России (СКР).

«Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета»,— говорится в сообщении следственного управления.

Сегодня утром, 8 января, Boeing 737-800, следовавший по маршруту Пермь—Москва, при начале разбега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аэропорт Большое Савино временно закрыли для приема и отправления рейсов до освобождения полосы. Через несколько часов аэропорт возобновил работу.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...