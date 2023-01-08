СКР рассматривает в качестве причины инцидента с самолетом в Перми ошибку пилота и погодные условия

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» мог выкатиться за взлетно-посадочную полосу из-за плохих погодных условий, ошибки пилота или технической неисправности самолета. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении по транспорту Следственного комитета России (СКР).

«Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета»,— говорится в сообщении следственного управления.

Сегодня утром, 8 января, Boeing 737-800, следовавший по маршруту Пермь—Москва, при начале разбега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аэропорт Большое Савино временно закрыли для приема и отправления рейсов до освобождения полосы. Через несколько часов аэропорт возобновил работу.

Анастасия Ларина