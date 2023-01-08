Патриарх Кирилл верит в скорое завершение церковных расколов на Украине

Патриарх Кирилл заявил, что в скором времени раскольники на Украине исчезнут и в стране также сменится светская власть. По его словам, до этого момента осталось «не так долго ждать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на Киевской земле. Думаю, что не так долго ждать. <...> И точно знаем, что как исчезли обновленцы (раскольническое движение в 1922–1940-е годы.—"Ъ"), так исчезнут и (нынешние.— "Ъ") раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной»,— заявил патриарх после литургии в Успенском соборе Московского Кремля (цитата по ТАСС).

Нынешнюю ситуацию на Украине он описал как «точно такое же беснование, как в России после революции», когда обновленческая церковь стала захватывать храмы подлинной Русской православной церкви.

В 2018 году раскольническая Православная церковь Украины отделилась от Украинской православной церкви (УПЦ). Последнюю обвиняют в политической связи с Москвой и пособничестве России. Ранее по всей Украине в церквях УПЦ прошли обыски, некоторых священников обвинили в госизмене. Связанная с Россией УПЦ заявила в мае, что полностью вышла из подчинения Русской православной церкви.

Дарья Эрозбек