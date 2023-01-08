Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Патриарх Кирилл верит в скорое завершение церковных расколов на Украине

Патриарх Кирилл заявил, что в скором времени раскольники на Украине исчезнут и в стране также сменится светская власть. По его словам, до этого момента осталось «не так долго ждать».

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на Киевской земле. Думаю, что не так долго ждать. <...> И точно знаем, что как исчезли обновленцы (раскольническое движение в 1922–1940-е годы.—"Ъ"), так исчезнут и (нынешние.— "Ъ") раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной»,— заявил патриарх после литургии в Успенском соборе Московского Кремля (цитата по ТАСС).

Нынешнюю ситуацию на Украине он описал как «точно такое же беснование, как в России после революции», когда обновленческая церковь стала захватывать храмы подлинной Русской православной церкви.

В 2018 году раскольническая Православная церковь Украины отделилась от Украинской православной церкви (УПЦ). Последнюю обвиняют в политической связи с Москвой и пособничестве России. Ранее по всей Украине в церквях УПЦ прошли обыски, некоторых священников обвинили в госизмене. Связанная с Россией УПЦ заявила в мае, что полностью вышла из подчинения Русской православной церкви.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...