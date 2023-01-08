Возле российской военной базы в армянском Гюмри задержаны более 60 протестующих

В городе Гюмри в Армении возле российской военной базы задержаны 65 человек, протестующих в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. О задержаниях сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Организатор акции — оппозиционная партия Армении «Национально-демократический полюс». Представители фракции говорили о планах заблокировать военную базу в Гюмри из-за того, что Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, закрыт азербайджанскими военными с 12 декабря. По словам корреспондента «Интерфакса», около 100 протестующих продолжают шествие вокруг российской базы. Незадолго до начала акции полиция оцепила здание военной базы.

Лачинский коридор — единственный путь, соединяющий Армению и столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. По соглашению Армении и Азербайджана от 2020 года коридор должен перейти под контроль Баку, а Степанакерт и Армению должна соединить новая дорога. В августе армянская сторона отказалась пользоваться новой трассой, после чего Азербайджан объявил операцию «Возмездие». Для разблокировки коридора были подключены российские миротворцы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. После этого МИД России назвал неприемлемой критику миротворцев в Лачинском коридоре. В связи с блокировкой трассы Армения обратилась в Международный суд ООН.

О ситуации вокруг Лачинского коридора — в материале «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Анастасия Ларина